Результати матчів Ліги Чемпіонів
00:02, 20 серпня 2009Спорт
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Матчі у відповідь - 25 серпня
Закінчилися сьогоднішні матчі плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів:
Левські - Дебрецен 1:2
Ліон - Андерлехт 5:1
Панатінаїкос - Атлетіко 2:3
Ред Булл - Маккабі (Хайфа) 1:2
Венспілс - Цюріх 0:3
Матчі у відповідь - 25 серпня
Нагадаємо, що вчора відбулися матчі плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів:
Тимішоара – Штутгарт 0:2
Шериф – Олімпіакос (Пірей) 0:2
Копенгаген – АПОЕЛ 1:0
Селтік – Арсенал 0:2
Спортинг – Фіорентина 2:2
Матчі-відповіді цих команд призначені на 26 серпня.
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