Результати матчів Ліги Чемпіонів

00:02, 20 серпня 2009
Спорт
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Матчі у відповідь - 25 серпня

Закінчилися сьогоднішні матчі плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів:

Левські - Дебрецен 1:2

Ліон - Андерлехт 5:1

Панатінаїкос - Атлетіко 2:3

Ред Булл - Маккабі (Хайфа) 1:2

Венспілс - Цюріх 0:3

Матчі у відповідь - 25 серпня

Нагадаємо, що вчора відбулися матчі плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів:

Тимішоара – Штутгарт 0:2

Шериф – Олімпіакос (Пірей) 0:2

Копенгаген – АПОЕЛ 1:0

Селтік – Арсенал 0:2

Спортинг – Фіорентина 2:2

Матчі-відповіді цих команд призначені на 26 серпня.

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