Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи

В середу пройшли матчі 6-го, завершального туру групового турніру футбольної Ліги чемпіонів сезону 2006-2007 в групах Е, F, G і H, за підсумками яких визначилися всі учасники плей-офф ЛЧ і команди, які продовжать європейську кампанію в Кубку УЕФА.

Результати матчів:

"Дінамо" (Київ) - "Реал" 2:2

"Ліон" - "Стяуа" 1:1

"Манчестер Юнайтед" - "Бенфіка" 3:1

"Кобенхавн" - "Селтік" 3:1

"Порту" - "Арсенал" 0:0

"Гамбург" - ЦСКА (Москва) 3:2

"Андерлехт" - АЕК 2:2

"Мілан" - "Лілль" 0:2