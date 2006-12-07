Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
09:29, 07 грудня 2006Спорт
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Визначилися всі учасники плей-офф
В середу пройшли матчі 6-го, завершального туру групового турніру футбольної Ліги чемпіонів сезону 2006-2007 в групах Е, F, G і H, за підсумками яких визначилися всі учасники плей-офф ЛЧ і команди, які продовжать європейську кампанію в Кубку УЕФА.
Результати матчів:
"Дінамо" (Київ) - "Реал" 2:2
"Ліон" - "Стяуа" 1:1
"Манчестер Юнайтед" - "Бенфіка" 3:1
"Кобенхавн" - "Селтік" 3:1
"Порту" - "Арсенал" 0:0
"Гамбург" - ЦСКА (Москва) 3:2
"Андерлехт" - АЕК 2:2
"Мілан" - "Лілль" 0:2
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