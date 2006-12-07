Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи

09:29, 07 грудня 2006
Спорт
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Визначилися всі учасники плей-офф

В середу пройшли матчі 6-го, завершального туру групового турніру футбольної Ліги чемпіонів сезону 2006-2007 в групах Е, F, G і H, за підсумками яких визначилися всі учасники плей-офф ЛЧ і команди, які продовжать європейську кампанію в Кубку УЕФА.

Результати матчів:

"Дінамо" (Київ) - "Реал"  2:2

"Ліон" - "Стяуа" 1:1

"Манчестер Юнайтед" - "Бенфіка"  3:1

"Кобенхавн" - "Селтік"  3:1

"Порту" - "Арсенал" 0:0

"Гамбург" - ЦСКА (Москва) 3:2

"Андерлехт" - АЕК  2:2

"Мілан" - "Лілль"  0:2

 

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