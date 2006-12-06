Закінчився матч Динамо – Реал

Завершився матч 6-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів з футболу в групі Е, в якому зустрічалися київське "Динамо" і "Реал" (Мадрид, Іспанія). Нічия 2:2.

Склади команд і заміни: Динамо: 1 Шовковський, 4 Родолфо (34, Мандзюк), 8 Белькевич, 16 Шацьких, 17 Михалик, 20 Гусєв, 25 Мілевський (85, Ротань), 26 Несмачний, 37 Юссуф, 44 – Родріго, 81 – Маркович. Реал: 13 Дієго Лопес, 2 Сальгадо, 3 Роберто Карлос, 6 Діарра, 9 Роналдо, 18 Кассано, 23 Бекхем, 24 Мехія, 27 де ла Ред (70, Хаві Гарсия), 36 Ньєто (74, Борха Валеро), 38 Торрес.

На матч, який нічого що не змінював для Динамо в підсумковій таблиці Ліги, зібралися не надто багато болільників. Олімпійський не заповнився і на чверть (До питання про любов симпатииків.)

Та й почався матч мляво. Першого удару завдав Реал (де ла Ред) на 6-й хвилині, та й то невлучно. Хвилин за 5 він же забрав м`яча у Белькевича і віддав пас на вихід партнерові ... Шовковський вийшов на перехоплення.

11-а хвилина. Перший момент біля воріт Реалу. Динамо подало штрафний на лінію воротарської ... м`яч відскочив назад на 10 метрів, звідки Гусєв ударив набагато вище воріт.

І ось 13-а (щаслива) хвилина. Белькевич справа діагонально подав на дальню штангу, звідки йому було подано знак. Шацьких виявився ближчим на два метри і в доторку замкнув передачу. 1:0.

На 18-й хвилині Антоніо Кассано, вийшовши на пас з глибини, не зміг обіграти захисника і воротаря.

А на 27-й в схожій ситуації Максим Шацьких виявився результативніший. Гусєв – Мілевський – Шацьких – достознана «спартаківська» стінка в один доторк (утім, з енергійним просуванням вперед з глибини). Захисники Реалу, пересуваючись навхрест, перешкодили один одному, воротар відбив м`яч перед собою. Важко зрозуміти чи був другий удар Шацьких добиванням або рикошетом. Але 2:0.

39-а хвилина. Кутовий біля воріт Реалу. Навіс до воротарської, і Юссуф дивом не дістав м`яч.

41-а. Сальгадо дає майстер-клас техніки: при вході в штрафну укладає Родріго і б`є.

43-а. Гусєв доброю передачею виводив Шацьких на хет-трік, але той не зміг прийняти м`яча.

На 44-й по воротах не влучає Михалик.

Вже в доданий час Белькевич подає кутовий справа, але воротар вибиває м`яч в поле.

Артем Мілевський і Олег Гусєв знову попрацювали на Шацьких на самому початку другого тайму (пас уздовж правого флангу і простріл до штрафної). Друга заявка на хет-трік пройшла зліва від дальньої штанги.

На 55-й – сеанс “топ-футболу по-європейски”: Роналдо пас п`яточкою на Бекхема і удар в дальню штангу... І одразу добивання – Ньєто з лінії штрафної. Шовковський чітко ловить.

Обидві команди грають спокійно, розкомплексовано, блищать навичками, в жорстку боротьбу не йдуть. На фіг треба... Ні замін, ні фолів, ні кутових, ні офсайдів. Ганяють м`яча від воріт до воріт.

Двічі виникає загроза Реалові з правого флангу, у відповідь – загроза для Динамо зліва.

Загроза для воріт Динамо на 69-й хвилині по лінії штрафної справа ... Бекхем відпасував під удар, але кияни перехопили.

Невдовзі Несмачний зміщується з лівого флангу в центр і завдає непоганого удару в дев`ятку, але Дієго Лопес ловить м`яч.

За п`ять хвилин до кінця Реал зіпсував приємний рахунок боліьникам Динамо. Роналдо, одержавши м`яч у штрафній, не зміг пробити - захисники вибили на кутовий. Але після подачі кутового Бекхемом він же перший встиг до м`яча і відправив м`яч у ворота. 2:1.

...І хвилини не минуло. Тут-таки він же позиційно обіграв захисників Динамо, котрі вже настроїлися на кінець гри. Пенальті. 2:2.

Дві загрози для Динамо виникли і в доданий час. Але нічия збереглася.

2:2.

Статистика матчу (Динамо - Реал): удари по воротах – 10:13, фоли – 10:29, офсайди – 3:1, кутові – 3:7, володіння м`ячем – 46:54.

Одночасно з матчем Динамо – Реал закінчилися ігри Леон – Стяуа (1:1), Манчестер Юнайтед - Бенфіка (3:1), Копенгаген – Селтік (3:1), Порту – Арсенал (0:0), Гамбург – ЦСКА (3:2), Андерлехт – АЕК (2:2), Мілан - Лілль (0:2).