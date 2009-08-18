Чемпіони Всесвітніх Ігор отримають винагороду від держави

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту встановило грошові винагороди спортсменам та тренерам національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту за успіхи на VІІІ Всесвітніх іграх.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінспорту, відповідний наказ сьогодні підписав міністр Юрій ПАВЛЕНКО.

Загальний розмір винагороди спортсменам та тренерам становитиме 975 тис. доларів США. Їх виплатять у гривнях за офіційним курсом НБУ, встановленим на день виплати.

Згідно з наказом, грошові винагороди на загальну суму 650 тис. дол. отримають 37 переможців та призерів VІІІ Всесвітніх ігор. Це спортсмени зі спортивної акробатики, скелелазіння, підводного спорту, художньої гімнастики, сумо, бодібілдінгу, стрибків на акробатичній доріжці, стрибків на батуті та пауерліфтингу. Ще 325 тис. дол. винагороди встановлено для 49 тренерів.

Нагадаємо, що на VІІІ Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, які проходили з 16 по 26 липня 2009 року у м. Гаосюн (Тайвань), українські спортсмени вибороли 33 нагороди - 11 золотих, 12 срібних та 10 бронзових медалей. Національна збірна України посіла 6 загальнокомандне місце, поступившись збірним командам Росії, Італії, Китаю, США та Франції.

За загальною кількістю усіх здобутих на Іграх нагород у переліку країн-учасниць Україна зайняла четверту позицію після Росії, Італії та Франції.

Представники України взяли участь у змаганнях із 14 видів спорту: пауерліфтингу, бодібілдінгу, скелелазіння, підводного спорту, джиу-джитсу, спортивної акробатики, художньої гімнастики, стрибків на батуті, стрибків на акробатичній доріжці, сумо, перетягування канату, воднолижного спорту, танцювального спорту та пляжного гандболу.