Федерації танцювального спорту та вейкбордингу отримали статус

Колегія Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту вирішила надати статус національної двом спортивним федераціям – Всеукраїнській федерації танцювального спорту (вид спорту – танцювальний спорт) та Українській федерації воднолижного спорту (вид спорту – вейкбординг).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінмолодьспорту, статус національних обом федераціям надано на 4 роки.

Всеукраїнська федерація танцювального спорту 20 червня 2009 року порушила клопотання про надання їй статусу національної спортивної федерації та подала відповідні документи до Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту.

У структурі Всеукраїнської федерації танцювального спорту функціонують 23 обласних та 2 міських осередки. Всеукраїнська федерація танцювального спорту постійно проводить офіційні міжнародні змагання на території України, що свідчить про наявність висококваліфікованого суддівського потенціалу в нашій країні.

Спортсмени Федерації вдало виступили у VIII Всесвітніх іграх 2009 року, посівши відповідно 10 місце у виді програми – «латина», та 8 місце – у виді програми «стандарт». Українські спортсмени вперше досягли такого результату у цих найпрестижніших змаганнях з неолімпійських видів спорту.

Громадська організація "Українська федерація воднолижного спорту" 1 липня 2009 року порушила клопотання про надання їй статусу національної спортивної федерації з виду спорту вейкбординг та подала відповідні документи до Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту.

Українська федерація воднолижного спорту є членом Міжнародної асоціації вейкбордингу. У структурі Української федерації воднолижного спорту функціонують 15 обласних та 1 міський осередок. Вона має одну з найкращих в Європі спортивних баз для занять та проведення різного рівня змагань з вейкбордингу, що знаходиться у місті Києві.

Починаючи з 2004 року федерація провела 12 всеукраїнських заходів та взяла участь у 8 міжнародних спортивних змаганнях з вейкбордингу. Вона має у своєму складі кваліфікованих тренерів, суддів, та спортсменів.