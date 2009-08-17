Федерація футболу погодилась чекати офіційних паперів від Прем’єр-ліги

17 серпня виконком Федерації футболу України більшістю голосів ухвалив рішення продовжити дирекції Прем`єр-ліги строку для внесення змін та доповнень до Статуту Об’єднання професіональних футбольних клубів України (ОПФКУ "Прем`єр-ліга"). Контрольний термін було перенесено з 10 серпня на 7 вересня поточного року.

Під час спільних робочих зустрічей 12-14 серпня сторони домовились про те, що вже 21 серпня ФФУ отримає від «Прем`єр-ліги» відповідні офіційні папери, які будуть юридичним підтвердженням готовності УФПЛ до 4 вересня 2009 року вирішити всі нагальні питання стосовно внесення змін та доповнень до її установчих документів з метою привести їх у відповідність до вимог законодавства та Статуту ФФУ.

Враховуючи ці обставини, адміністрація Федерації футболу України дійшла висновку про можливість оперативно (телефоном) звернутися до членів Виконкому ФФУ з пропозицією продовжити дирекції ОПФКУ «Прем`єр-ліга» контрольний термін подання документів на узгодження з ФФУ до 7 вересня ц.р. Голосування відбулося у факсовому режимі. Про його результати сьогодні ж було поінформовано керівництво УФПЛ.

Стосовно остаточної дати підписання договорів про передачу комерційних прав, про організацію та проведення змагань серед клубів ОПФКУ «Прем`єр-ліга» сезону 2009/2010, керівництво національної асоціації наголосило, що ця процедура відбудеться відразу після виконання ОПФКУ «Прем`єр-ліга» своїх зобов’язань щодо приведення норм Статуту об’єднання у відповідність до вимог законодавства та ФФУ, повідомляє сайт Федерації.