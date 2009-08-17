На НСК «Олімпійський» виконано майже всі вимоги УЄФА

В національному спортивному комплексі «Олімпійський» на сьогодні виконано майже всі вимоги УЄФА для того, щоб фінальний матч чемпіонату Європи з футболу 2012 року відбувся у Києві на цьому стадіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Він нагадав, що після останнього засідання виконкому УЄФА минулої весни до НСК «Олімпійський» було висунуто 12 вимог, які Україна повинна була виконати до 31 серпня, щоб фінальний матч відбувся в Києві.

«Майже всі 12 вимог, поставлені УЄФА вже виконано на сьогодні. До 31 серпня будуть виконані всі вимоги, висунуті УЄФА до НСК «Олімпійський», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Він додав, що це буде гарним аргументом на користь проведення фіналу чемпіонату саме у Києві.

Ю.ПАВЛЕНКО також повідомив, що найближчим часом в Інтернеті розпочнеться трансляція робіт з реконструкції стадіону. Для цього, за його словами, на НСК «Олімпійський» вже встановлено 4 веб-камери.

Крім цього, за словами міністра, вже сьогодні розробляється бізнес-план використання спорткомплексу після Євро-2012. За його словами, НСК, хоча і буде в державній власності, не повинен стати тягарем для держбюджету.

Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що для забезпечення функціонування спорткомплексу після його введення в експлуатацію щорічно необхідно буде близько 40 млн. грн. І ці кошти, додав він, спорткомплекс повинен заробляти самостійно. З цією метою міністерство спільно з фінськими та британськими консультантами розробляє бізнес-план та структуру НСК «Олімпійський», які забезпечать його оптимальну і ефективну експлуатацію після чемпіонату Європи з футболу 2012 року.