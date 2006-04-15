Альбіна та Ірина Дерюгіни отримають по 3 тисячі від Ющенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм розпорядженням призначив стипендії чемпіонці світу з художньої гімнастики Анні БЕЗСОНОВІЙ та її тренерам.

Як зазначається у розпорядженні, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, срібній призерці чемпіонату світу 2005 року з художньої гімнастики (м. Київ) А.БЕЗСОНОВІЙ призначено стипендію у розмірі 6 тис. грн.; її тренерам – Альбіні та Ірині ДЕРЮГІНИМ - у розмірі 3 тис. грн.