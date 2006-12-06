Літак з футболістами донецького ”Шахтаря” здійснив вимушену посадку

Сьогодні через сильний туман у Донецьку літак, що повертався з Греції з футболістами ФК "Шахтар", а також донецькими і київськими журналістами, здійснив посадку в Луганську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Шахтаря", також у Луганську приземлився літак з уболівальниками. Ще один літак з уболівальниками з Донецька вимушений був здійснити посадку в Сімферополі.

У прес-службі уточнили, що з луганського аеропорту до Донецька гравців "Шахтаря" доставив автобус ФК "Сталь" (Алчевськ). Журналісти повернулися до Донецька автобусом резервного складу "Шахтаря".

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" зіграв внічию з рахунком 1:1 останній матч Ліги чемпіонів УЄФА з грецьким "Олімпіакосом" на його полі і забезпечив собі право виступати в Кубку УЄФА.