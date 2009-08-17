Встановлено новий рекорд світу на 100-метрівці

Ямайський спринтер Усейн Болт встановив новий світовий рекорд в бігу на 100 метрів, подолавши дистанцію за 9,58 секунди, передає Associated Press.

Рекордний час був зафіксований на чемпіонаті світу з легкої атлетики, що стартував у Берліні 15 серпня. Попередній світовий рекорд був встановлений тим же Болтом на Олімпіаді-2008 в Пекіні і становив 9,69 секунди.

Тайсон Гей, який вважався одним з небагатьох атлетів, спроможних скласти конкуренцію Болту, фінішував другим, пробігши стометрівку за 9,71 секунди. Цей час дозволив Гею встановити рекорд США. Бронзова медаль дісталася іншому легкоатлетові з Ямайки Асафі Пауеллу, який показав результат 9,84 секунди.

Таким чином, нагадує Лента.ру, крім офіційного, Усейн Болт побив також і неофіційний світовий рекорд в бігу на 100 метрів. Досі кращий результат в історії належав Тайсону Гею - в червні 2008 року під час чемпіонату США з легкої атлетики він пробіг стометрівку за 9,68 секунди. Той час, утім, не був зафіксований офіційно через сильний попутний вітер.