Український тенісист виграв перший турнір у кар'єрі

Український тенісист Ілля МАРЧЕНКО виграв перший у своїй кар`єрі турнір серії «Челленджер», завоювавши титул у Стамбулі.

У недільному фіналі 21-річний І.МАРЧЕНКО, 202-а ракетка світу, з рахунком 6:4, 6:4 переграв німця Флоріана МАЙЄРА.

За перемогу І.МАРЧЕНКО одержить 7,2 тисячі доларів призових і 75 рейтингових балів.

Раніше він двічі доходив до фіналів «Челленджерів». Минулого місяця Ілля зазнав поразки у вирішальному матчі турніру в Пензі, поступившись представнику Казахстану Михайлу КУКУШКІНУ.