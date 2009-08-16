Український тенісист виграв перший турнір у кар'єрі
21:37, 16 серпня 2009Спорт
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Марченко одержить 7,2 тисячі доларів
Український тенісист Ілля МАРЧЕНКО виграв перший у своїй кар`єрі турнір серії «Челленджер», завоювавши титул у Стамбулі.
У недільному фіналі 21-річний І.МАРЧЕНКО, 202-а ракетка світу, з рахунком 6:4, 6:4 переграв німця Флоріана МАЙЄРА.
За перемогу І.МАРЧЕНКО одержить 7,2 тисячі доларів призових і 75 рейтингових балів.
Раніше він двічі доходив до фіналів «Челленджерів». Минулого місяця Ілля зазнав поразки у вирішальному матчі турніру в Пензі, поступившись представнику Казахстану Михайлу КУКУШКІНУ.
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