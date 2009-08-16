Україна прийматиме чемпіонат Європи з новуса

У серпні цього року Україна вперше прийматиме чемпіонат Європи з новуса (морського більярду).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту.

Як зазначив директор Департаменту фізичного виховання та неолімпійських видів спорту Мінспорту Олександр АРТЕМ’ЄВ, “у цього виду спорту великі перспективи для розвитку. Україна є своєрідним модератором нових видів спорту, серед яких і так званий морський більярд – новус. У 2008 році він внесений до переліку видів спорту, тимчасово, терміном на 2 роки, визнаних в нашій країні».

Міжнародні змагання, що відбудуться 15-16 серпня в Пущі-Водиці, зберуть понад сто спортсменів із Білорусі, Естонії, Латвії, Німеччини, Росії та України.

О.АРТЕМ’ЄВ наголосив, що у новуса великі перспективи для розвитку в Україні і світі. Цей вид спорту доступний людям різного віку, швидко здобуває популярність завдяки доступності.

Наймолодшим учасникам ІV чемпіонату Європи, за словами президента Федерації новуса України Івана ЛІСОВЕНКА, 17 років. Це представники України та Естонії. Найстаршому спортсмену – 80 років, він представлятиме Естонію.

За чемпіонський титул вперше змагатимуться також спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату і спортсмени з вадами слуху.

Чемпіонати Європи з новуса відбувається раз на два роки. Раніше змагання такого рівня проходили у Латвії та Естонії.