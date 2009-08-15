Результати 1/16 Кубку України з футболу

Ворскла драматично вилітає

Закінчилися матчі 1/16 Кубка України з футболу. Переможці проходять до 1/8. ФК Полтава - Фенікс-Іллічівець 0:2 Сталь (Дніпродзержинськ) - Таврія 0:4 Шахтар (Свердловськ) - Іллічівець 1:3 Миколаїв - Кримтеплиця 0:1 Закарпаття - Дніпро 2:3 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - Металург Д 1:1 (за пенальті 2:4) ФК Харків - Карпати 1:5 Енергетик (Бурштин) - Металіст 0:1 Єдність (Плиски) - Нива (Тернопіль) 2:1 Арсенал - Динамо 1:2 Сталь (Алчевськ) - Чорноморець 1:0 ЦСКА - Оболонь 3:3 (за пенальті 2:4) Дністер - Шахтар 1:6 ПФК Олександрія - Волинь 2:3 Кривбас - Зоря 5:0 Ворскла - Металург З 2:3. Металург зрівняв рахунок за три хвилини до кінця гри і вийшов уперед в додатковий час.

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