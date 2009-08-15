Сьогодні у Берліні урочисто відкрився чемпіонат світу з легкої атлетики.

В урочистій церемонії взяли участь президент Німеччини Хорст КЕЛЕР і канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ. Почесні гості з`явилися в VIP-ложі Олімпійського стадіону Берліна у супроводі президента Міжнародної асоціації легкої атлетики Ламіна ДІАКА, а також голови Міжнародного олімпійського комітету Жака РОГГЕ.

Сама церемонія складалася з параду 202 прапороносців – за кількістю країн-учасниць чемпіонату. Згідно із заявками, у турнірі візьмуть участь 2101 спортсмен з 202 країн, які розіграють 47 комплектів нагород.

Як передає ZIK, українська збірна прибула до Берліна 13 серпня і майже в повному складі поселилася в готелі «Естрель». На жаль, через травми не зможуть виступити на чемпіонаті світу Наталя СЕМЕНОВА (метання диску) та Єлизавета БРИЗГІНА (біг 200м), а Наталю ПИГИДУ в естафеті 4 по 400 м замінить Юлія ОЛІШЕВСЬКА.

Разом зі спортсменами до Берліна приїхала і значна кількість тренерів. Зокрема окрім тренерів по видах легкої атлетики, кожного претендента на вихід у фінал супроводжує особистий наставник. Також вперше в складі української збірної з легкої атлетики на світовий форум поїхало одразу двоє лікарів та троє масажистів.