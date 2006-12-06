Форвард ФК «Динамо» викинувся з 8-го поверху

Вчора поховали Дмитра Ламзіна – лідера юнацької команди ФК «Динамо» (Київ). 16-річний хлопець викинувся з балкона своєї квартири, пише «Комсомольская правда» в Україні. За словами знайомих дівчат – Аліни Латишевої і Юлії Толкачової, які нібито бачили як це відбулося, після падіння Дмитро Ламзін був не тільки живий, але і при свідомості. Але про причини такого вчинку нічого не сказав. У реанімації хлопець пролежав ніч, а вранці помер.

Батьки юних футболістів припускають, що до самогубства Дмитра Ламзіна могла підштовхнути негарна історія, що трапилася на базі команди у Кончі-Заспі. З сумок, що їх залишали в роздягальні, почали пропадати дорогі речі – переважно мобільні телефони. Щоб не виносити сміття з хати, керівництво вирішило розібратися своїми силами, усередині команди. Нібито знайшлися докази, що вказували на причетність Дмитра до крадіжок. І хлопець дуже переживав, що друзі могли подумати про нього таке.

За деякими даними, за годину до смерті Дмитро подзвонив своєму товаришеві – Євгену Ліхотинському (останньому, у кого пропав телефон) і сказав: «Повір мені, я не злодій!».

В той же час рідні Дмитра стверджують, що одні лише голослівні звинувачення не могли привести життєрадісного і цілеспрямованого хлопця до подібного рішення. Проте інших причин не називає ніхто. Футболісти і їх батьки твердять, що у загиблого хлопця були прекрасні відносини в команді, як з тренером, так і з іншими гравцями. А тренер - що проблем в сім`ї у Дмитра також не було.