Ukraine Open збирає світових зірок

14-16 серпня у Дніпропетровську на водноспортивному стадіоні в акваторії Дніпра вперше відбудеться відкритий чемпіонат України з воднолижного спорту Ukraine Open за участю «зірок» воднолижного спорту, які займають перші позиції у світовому рейтингу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Федерації воднолижного спорту Дніпропетровської області Вадим РУБЛЕВСЬКИЙ.

За його словами, для участі в трьох видах воднолижних змагань - слаломі, трампліні, фігурному катанні - зареєструвалися близько 60 спортсменів з України, Росії, Білорусі, США, Канади, Нової Зеландії, Великої Британії, Франції, Австрії, Польщі та Словаччини. Поруч з іменитими спортсменами в Ukraine Open візьмуть участь й дніпропетровські юніори віком до 14 років - вихованці воднолижного клубу «Сентоза», створеного два роки тому.

Зокрема, талановита 11-річна Альона ПИРОЖЕНКО виступить у двох видах змагань - фігурному катанні на водних лижах та слаломі. Наприкінці серпня вона також візьме участь в чемпіонаті Європи з воднолижного спорту серед юніорів.

Головним суддею Чемпіонату виступить голова Всесвітньої федерації воднолижного спорту Куно РІЧАРДС.

За словами голови оргкомітету з проведення воднолижного Ukraine Open Тетяни МАРТИНОВОЇ, ці змагання є великим соціальним проектом, спрямованим на популяризацію видовищних воднолижних видів спорту у Дніпропетровську та в Україні.

Фінансує проведення у Дніпропетровську Ukraine Open в обсязі 150 тис. дол. ТОВ «Сентоза».

Переможців змагань та кращих спортсменів у всіх видах чемпіонату до 6-го місця включно чекають призи та подарунки.

Організатори турніру зазначають, що UKRAINE Open – це заявка на подальше проведення в Україні світових чемпіонатів з водних лиж.