Жіночий бокс включено до програми Олімпійських ігор

Жінки-боксери зможуть взяти участь в Олімпійських іграх у Лондоні в 2012 році – таке рішення прийняло правління міжнародного олімпійського комітету (МОК), повідомляє Бі-Бі-Сі. Згідно з ухваленим рішенням, жінки змагатимуться в трьох вагових категоріях. Британський міністр у справах спорту Джері САТКЛІФФ позитивно оцінив дії МОК.

«Це рішення матиме великий вплив на розвиток жіночого боксу і дасть спортсменкам можливість показати свої таланти на найбільшій спортивній арені», – сказав він.

Виконавчий комітет МОК також рекомендував включити до програми літніх Олімпійських ігор 2016 року гольф і регбі-7. Також на включення претендували бейсбол, карате, роликовий спорт, софтбол і сквош.