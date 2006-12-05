Закінчився матч Олімпіакос - Шахтар

Закінчився матч 6-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів з футболу в групі D, в якому зустрічалися донецький "Шахтар" і "Олімпіакос" (Греція). Нічия 1:1.

Склади команд: Шахтар: 35 Шуст, 4 Тимощук, 5 Кучер, 7 Фернандіньо (81, Елано), 9 Матузалем (75, Дуляй), 25 Брандао, 26 Рац, 27 Чигринський, 29 Маріка (66, Агахова), 33 Срна, 38 Жадсон. Олімпіакос: 71 Нікополідіс, 3 Домі (82, Георгатос), 6 Столтідіс, 7 Кастільо, 8 Маріч, 10 Рівалдо, 11 П.Джорджевич, 14 Жевлаков, 30 Пантос (74, Константину), 40 Бабангіда (82, Борха), 55 Жуліо Сезар.

Шахтар вийшов практично в тому ж складі, що і в попередньому матчі проти «Роми», і відразу пішов вперед. Жадсон подав кутовий зліва, греки вибили м`яч. Потім хвилин десять команди придивлялися, не наважувалися загострити гру. Невдало здалека бив Рівалдо. Навісив зліва Срна.

Удар Джорджевича на 14-й хвилині по воротах Шахтаря був першим неприємним загостренням – виходячи на удар, гравець Олімпіакоса пройшов на фінтах весь захист наскрізь. За три хвилини схожа ситуація знову виникла перед воротами Шуста: цього разу до штрафної пройшов Кастільо. Маріч завдав дальнього удару на 21-й хвилині. Шахтар намагався переходити в контратаки дальніми передачами у відрив, але відразу за центром все і закінчувалося. Окреслилася перевага Олімпіакоса.

А ось масована атака на грецькі ворота одразу привела до кутового. І до гола. Класичного гола в стрибку головою у виконанні Матузалема. Захисники не встигли і ворухнутися. 26-а хвилина, 0:1.

Олімпіакос одразу посилив тиск. Погрози посипалися в штрафну одна за одною.

Гострий вихід Жадсона на пас до самих воріт на 37-й хвилині ніхто не підтримав зліва. На 40-й донецька атака «віялом» дійшла до чужої штрафної, Матузалем обробив м`яч, але пробив неточно. Пантос в жорсткій боротьбі перешкодив Брандао вийти сам-на-сам на 45-й хвилині.

Всю другу чверть зустрічі Олімпіакос домінував територіально, примушував помилятися і нервувати донецький захист. Натомість напад Шахтаря відчутно перевершував суперників в особистій техніці та комбінаційній грі. Якщо в другому таймі Шахтар піде в оборону, його «дожмуть» і переламають.

...Кастільо забив гол на 54-й хвилині. Маріч подав м`яч з флангу, Рівалдо спиною до воріт обробив м`яч для Кастільо, тому залишалося пробити з 15 метрів, і не по кутках, а по центру з усієї сили. 1:1.

Тепер в атаку пішов Шахтар. Впродовж 58-ї хвилині двічі небезпечно бив по воротах Жадсон: з прострілу і після кутового. Брандао на 61-й з лінії воротарської замикав головою фланговий пас – повз ворота.

Пішла гра «без центру». Команди швидко проходять середину поля і шукають можливість пробити.

64-а хвилина. Дальній штрафний від Рівалдо дістає з нижньої «дев`ятки» Богдан Шуст. На 66-й – в тій же точці, знову від Рівалдо, тільки тепер удар з гри.

На 66-й хвилині Агахова змінює Маріку (така ж заміна в матчі проти Роми була на 75-й хвилині).

Штрафною з 18 метрів на 74-ій хвилині Олімпіакос довго готував, навіть в донецьку стінку вставив три своїх гравців. Рівалдо намагався обвести стінку, але потрапив в голову Тімощуку.

Агахова на 76-й хвилині не забив дивом. Його удар впритул досвідчений Нікополідіс зміг відбити, але перед собою, а заштовхнути з лінії воріт вже не дозволили.

Олімпіакос грає в чотири нападаючі, тисне весь час. Нападаючі Шахтаря атакують самі, йдуть по двоє-троє у відрив. На 87-й хвилини вдається притиснути в Олімпіакос на його половині, але два моменти (вихід Дуляя без офсайду з пасом в центр на Агахову та розіграш на дальню штангу на Елано) не приносять результату.

89-а. Друга картка у Раца. Травмований Жадсон грає, шкутильгаючи. Шахтар грає в «9 з половиною» гравців. Додано 4 хвилини. Травмовано Тимощука. У штрафній Шахтаря падає Константину, стадіон вимагає пенальті, але бачить жовту картку «за симуляцію».

Свисток. 1:1.

Статистика матчу (Олімпіакос - Шахтар): удари по воротах – 33:13, фоли – 10:26, офсайди – 0:3, кутові – 7:8, володіння м`ячем – 56:44.

Водночас з матчем Олімпіакос - Шахтар закінчилися ігри Челсі - Левські (2:0, один гол забив Шевченко), Барселона - Вердер (2:0), Спортинг – Спартак (1:3), Баварія – Інтер (1:1), Галатасарай - Ліверпуль (3:2), ПСВ – Бордо (1:3), Рома - Валенсія (1:0).