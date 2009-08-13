Хорвати обійшли Україну в кваліфікації ЧС-2010

Вчора, 12 серпня, пройшли чергові матчі відбіркового етапу Чемпіонату світу з футболу-2010.

У 6 групі, де грає збірна України, вчора в Мінську відбувся матч між збірними Білорусі і Хорватії. У першому таймі одноклубник Анатолія Тимощука, нападник мюнхенської Баварії і збірної Хорватії Івіца Оліч відкрив рахунок. У другому таймі Едуардо да Силва довів рахунок до 2:0. На м`яч, забитий білорусом Дмитром Верховцовим за 10 хвилин до кінця матчу, хорвати відповіли ще одним результативним ударом Івіци Оліча. Підсумок - 1:3 на користь гостей.

В результаті після вчорашнього матчу Хорватія, яка мала з Україною однакову кількість очок, довела їх кількість до 14 і вийшла на друге місце в таблиці , яку упевнено очолює Англія, яка не втратила в 7 іграх жодного очка.

"Коммерсантъ-Україна"