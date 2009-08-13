Затонула козацька чайка «Спас»
09:39, 13 серпня 2009Спорт
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На місці пригоди виявили нафтову пляму
У Херсоні затонула козацька чайка «Спас».
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації.
Згідно з повідомленням, це сталося в ніч на 12 серпня в одному із затонів на лівому березі Дніпра навпроти Херсона.
На місці пригоди виявлено нафтову пляму 30 х 40 м. Місце загороджено бонами й оброблено спеціальним сорбентом, загрози навколишньому середовищу немає.
Причину аварії поки не встановлено. Піднімати судно з дна планується 14 серпня.
Чайку «Спас» побудовано у Львові, спущено на воду в 2006 р.
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