У Херсоні затонула козацька чайка «Спас».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, це сталося в ніч на 12 серпня в одному із затонів на лівому березі Дніпра навпроти Херсона.

На місці пригоди виявлено нафтову пляму 30 х 40 м. Місце загороджено бонами й оброблено спеціальним сорбентом, загрози навколишньому середовищу немає.

Причину аварії поки не встановлено. Піднімати судно з дна планується 14 серпня.

Чайку «Спас» побудовано у Львові, спущено на воду в 2006 р.