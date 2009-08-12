Закінчився матч Україна - Туреччина

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Закінчився товариський матч між збірними командами України та Туреччини Україна - Туреччина 0:3 (Шанлі 58, Четин 63, Алтинтоп 65) На цю хвилину закінчилися товариські матчі Південна Корея - Парагвай 1:0 Сингапур - Китай 1:1 Вірменія - Молдова 1:4 Росія - Аргентина 2:3 Чехія - Бельгія 3:1 Оман - Саудівськая Аравія 2:1 Албанія - Кіпр 6:1 Південна Африка - Сербія 1:3 Естонія - Бразилія 0:1 Болгарія - Латвія 1:0 Конго - Сенегал 1:2 Угорщина - Румунія 0:1 Люксембург - Литва 0:1 Мальта - Грузія 2:0 Швеція - Фінляндія 1:0 Туніс - Кот д`Івуар 0:0 Данія - Чилі 1:2 Австрія - Камерун 0:2 Ірландія - Австралія 0:3 Ліхтенштейн - Португалія 0:3 Чорногорія - Вельс 2:1 Польща - Греція 2:0 Боснія і Герцеговина - Іран 2:3 Голландія - Англія 2:2 Північна Ірландія - Ізраїль 1:1 Швейцарія - Італія 0:0 Ісландія - Словаччина 1:1 Алжир - Уругвай 1:0 Македонія - Іспанія 2:3

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