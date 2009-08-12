Закінчився матч Україна - Туреччина
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Закінчився товариський матч між збірними командами України та Туреччини
Україна - Туреччина 0:3 (Шанлі 58, Четин 63, Алтинтоп 65)
На цю хвилину закінчилися товариські матчі
Південна Корея - Парагвай 1:0
Сингапур - Китай 1:1
Вірменія - Молдова 1:4
Росія - Аргентина 2:3
Чехія - Бельгія 3:1
Оман - Саудівськая Аравія 2:1
Албанія - Кіпр 6:1
Південна Африка - Сербія 1:3
Естонія - Бразилія 0:1
Болгарія - Латвія 1:0
Конго - Сенегал 1:2
Угорщина - Румунія 0:1
Люксембург - Литва 0:1
Мальта - Грузія 2:0
Швеція - Фінляндія 1:0
Туніс - Кот д`Івуар 0:0
Данія - Чилі 1:2
Австрія - Камерун 0:2
Ірландія - Австралія 0:3
Ліхтенштейн - Португалія 0:3
Чорногорія - Вельс 2:1
Польща - Греція 2:0
Боснія і Герцеговина - Іран 2:3
Голландія - Англія 2:2
Північна Ірландія - Ізраїль 1:1
Швейцарія - Італія 0:0
Ісландія - Словаччина 1:1
Алжир - Уругвай 1:0
Македонія - Іспанія 2:3