Закінчився матч Україна - Туреччина

22:53, 12 серпня 2009
Спорт
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Доведеться думати, що далі

Закінчився товариський матч між збірними командами України та Туреччини

Україна - Туреччина 0:3 (Шанлі 58, Четин 63, Алтинтоп 65)

На цю хвилину закінчилися товариські матчі

Південна Корея - Парагвай 1:0

Сингапур - Китай 1:1

Вірменія - Молдова 1:4

Росія - Аргентина 2:3

Чехія - Бельгія 3:1

Оман - Саудівськая Аравія 2:1

Албанія - Кіпр 6:1

Південна Африка - Сербія 1:3

Естонія - Бразилія 0:1

Болгарія - Латвія 1:0

Конго - Сенегал 1:2

Угорщина - Румунія 0:1

Люксембург - Литва 0:1

Мальта - Грузія 2:0

Швеція - Фінляндія 1:0

Туніс - Кот д`Івуар 0:0

Данія - Чилі 1:2

Австрія - Камерун 0:2

Ірландія - Австралія 0:3

Ліхтенштейн - Португалія 0:3

Чорногорія - Вельс 2:1

Польща - Греція 2:0

Боснія і Герцеговина - Іран 2:3

Голландія - Англія 2:2

Північна Ірландія - Ізраїль 1:1

Швейцарія - Італія 0:0

Ісландія - Словаччина 1:1

Алжир - Уругвай 1:0

Македонія - Іспанія 2:3

 

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