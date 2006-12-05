Бекхем приїде до Києва

Головний тренер мадридського "Реала" Фабіо Капелло оголосив про те, що англійський півзахисник команди Девід Бекхем у двох найближчих матчах виходитиме на поле в основному складі. Наставник ухвалив це рішення кілька днів потому, як англієць висловив невдоволення малою кількістю ігрового часу.

Таким чином, Девід Бекхем почне з перших хвилин матч групового етапу Ліги чемпіонів з київським "Динамо" (6 грудня) і гру чергового туру першості Іспанії проти "Севільі" (10 грудня).

Девід Бекхем відхилив декілька пропозицій керівництва клубу продовжити контракт, що діє до кінця червня наступного року оскільки хоче отримати гарантоване місце в складі. На початку сезону англієць виходив на поле з перших хвилин у трьох матчах підряд, але потім Фабіо Капелло припинив на нього розраховувати.

Тепер наставник команди відзначив професіоналізм Бекхема, який, незважаючи на труднощі, продовжував працювати на тренуваннях і заслужив право вийти на поле.

Лента.ру