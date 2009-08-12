Кака заблукав у Таллінні

Бразилець Кака, який прибув до Естонії на товариський матч, вирушив прогулятися Таллінном і не зміг знайти дорогу назад до готелю, повідомляє Postimees.ee з посиланням на прес-службу префектури Пяртеля-Пеетера Пере.

Кака - півзахисник "Реала", кращий футболіст світу 2007 року - і його колега по збірній Бразилії загубилися у вівторок, 11 серпня, вранці біля розташованого на побережжі Міського холлу. Там знаменитого футболіста помітив патруль поліції, який довіз його до готелю.

Лента.ру