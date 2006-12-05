Скільки платять пілотам Формули-1

Новий пілот команди Ferrari Кімі Райкконен в 2007 році буде найбільш високооплачуваним гонщиком "Формули-1". Його щотижневий дохід становитиме мільйон доларів, а це 51 мільйон у рік, повідомляє Лента.ру.

На другому місці в рейтингу йде діючий чемпіон світу Фернандо Алонсо, який за 2007 рік від своєї нової команди McLaren одержить 35 мільйонів доларів. Третє місце ділять Ральф Шумахер і Дженсон Баттон, які одержують близько 16 мільйонів в рік.

Десять мільйонів доларів в рік у "Формулі-1" одержують Феліпе Маса і Джанкарло Фізікелла. Стільки ж за 2007 рік заробить Міхаель Шумахер: не зважаючи на завершення своєї гоночної кар`єри, семикратний чемпіон світу отримав посаду технічного радника Ferrari і підписав декілька спонсорських контрактів. Весь статок Шумахера після його відходу з гонок оцінюється в 800 мільйонів доларів.

Молоді пілоти топ-команд - Роберт Кубіца, Хейккі Ковалайнен і Льюіс Гамільтон - в 2007 році зароблятимуть менше 2,8 мільйонів доларів кожен.