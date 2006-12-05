Вболівальники назвали найгіршого футболіста року (фото)
Призом буде "Золотий кошик для сміття"
Італійські футбольні вболівальники визнали форварда збірної Бразилії Адріано найгіршим гравцем 2006 року. Це стало відомо за підсумками опитування, яке проводить місцева радіостанція RAI (телеканал з такою назвою є в Італії одним з найпопулярніших). Символічним призом для Адріано буде традиційний "Золотий кошик для сміття" (The Golden Dustbin).
В опитуванні взяли участь близько десяти тисяч любителів футболу, і бразильському нападаючому міланського "Інтера" вдалося отримати 3215 голосів. Друге і третє місце за підсумками 2006 року дісталося форвардам "Мілана" Рікардо Олівейрі та Альберто Джілардіно. Відзначимо, що останній у складі збірної Італії у липні став чемпіоном світу.
Календарний рік, що минає, виявився найгіршим у кар`єрі Адріано. Він розгубив форму ще навесні, проте зумів потрапити до складу збірної Бразилії на ЧС-2006. У Німеччині форвард зіграв невдало, хоч і зумів забити два голи. Після першості планети Адріано втратив місце в складі як у збірній, так і в клубі. Керівництво "Інтера" відправило гравця до Бразилії, щоб він відновив сили, проте після повернення до Італії гра футболіста не покращала.
Зазначимо, що в минулі роки володарями призу The Golden Dustbin ставали Рівалдо (Бразилія), Нікола Легроттальє (Італія) і Крістіан Вієрі (Італія).