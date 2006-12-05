Вболівальники назвали найгіршого футболіста року (фото)

Італійські футбольні вболівальники визнали форварда збірної Бразилії Адріано найгіршим гравцем 2006 року. Це стало відомо за підсумками опитування, яке проводить місцева радіостанція RAI (телеканал з такою назвою є в Італії одним з найпопулярніших). Символічним призом для Адріано буде традиційний "Золотий кошик для сміття" (The Golden Dustbin).

В опитуванні взяли участь близько десяти тисяч любителів футболу, і бразильському нападаючому міланського "Інтера" вдалося отримати 3215 голосів. Друге і третє місце за підсумками 2006 року дісталося форвардам "Мілана" Рікардо Олівейрі та Альберто Джілардіно. Відзначимо, що останній у складі збірної Італії у липні став чемпіоном світу.

Календарний рік, що минає, виявився найгіршим у кар`єрі Адріано. Він розгубив форму ще навесні, проте зумів потрапити до складу збірної Бразилії на ЧС-2006. У Німеччині форвард зіграв невдало, хоч і зумів забити два голи. Після першості планети Адріано втратив місце в складі як у збірній, так і в клубі. Керівництво "Інтера" відправило гравця до Бразилії, щоб він відновив сили, проте після повернення до Італії гра футболіста не покращала.

Зазначимо, що в минулі роки володарями призу The Golden Dustbin ставали Рівалдо (Бразилія), Нікола Легроттальє (Італія) і Крістіан Вієрі (Італія).

Лента.ру