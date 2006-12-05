Як Катерина Ющенко Кличків у Париж возила (фоторепортаж)

Українські боксери Віталій і Володимир КЛИЧКИ одержали почесне звання Чемпіонів ЮНЕСКО зі спорту.

Як передає ІТАР-ТАРС, урочисту церемонію в паризькій штаб-квартирі Організації Об`єднаних Націй з питань освіти, науки і культури провів її генеральний директор Коїтіро МАЦУУРА. На ній була присутня дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО, поважні українські посадові особи і світові спортивні знаменитості.

Катерина Ющенко привела Кличків до високоповажного зібрання

Свідоцтва про присвоєння почесного звання Чемпіонів ЮНЕСКО зі спорту у руках братів-боксерів виглядали навіть несерйозно

Нічого зайвого. Такі нагороди зовнішньої мішури не потребують

Молодший з братів Володимир “віддячив” чеком на 285 тисяч доларів – частиною винагороди, отриманої за успішний бій з американцем Келвіном Броком

На десерт – солодке. Пані Катерині не звикати ділити торти

Звання Чемпіонів ЮНЕСКО зі спорту, як повідомила Організація напередодні в комюніке, присуджено братам КЛИЧКАМ за "видатні успіхи в боксі, за їх постійну допомогу тим, хто її потребує, за їх зусилля з підтримки Програми ЮНЕСКО з освіти "Діти в біді", за вклад у розповсюдження ідеалів Організації".

Фото ТаблоIDу надані прес-службою Президента