Як Катерина Ющенко Кличків у Париж возила (фоторепортаж)
14:11, 05 грудня 2006Спорт
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Братів-боксерів визнали чемпіонами ЮНЕСКО
Українські боксери Віталій і Володимир КЛИЧКИ одержали почесне звання Чемпіонів ЮНЕСКО зі спорту.
Як передає ІТАР-ТАРС, урочисту церемонію в паризькій штаб-квартирі Організації Об`єднаних Націй з питань освіти, науки і культури провів її генеральний директор Коїтіро МАЦУУРА. На ній була присутня дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО, поважні українські посадові особи і світові спортивні знаменитості.
|Катерина Ющенко привела Кличків до високоповажного зібрання
|Свідоцтва про присвоєння почесного звання Чемпіонів ЮНЕСКО зі спорту у руках братів-боксерів виглядали навіть несерйозно
|Нічого зайвого. Такі нагороди зовнішньої мішури не потребують
|Молодший з братів Володимир “віддячив” чеком на 285 тисяч доларів – частиною винагороди, отриманої за успішний бій з американцем Келвіном Броком
На десерт – солодке. Пані Катерині не звикати ділити торти
Фото ТаблоIDу надані прес-службою Президента
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