Гравець ”Шахтаря” потрапив в аварію

Сербський легіонер донецького "Шахтаря" Звонімір Вукіч потрапив в аварію. Про це вчора на прес-конференції в Греції напередодні матчу Ліги чемпіонів УЕФА проти "Олімпіакоса" повідомив головний тренер гірників Мірча Луческу.

Як повідомляє офіційний сайт "Шахтаря", відповідаючи на запитання, чому до Греції з командою не приїхав Вукіч, Луческу відповів: "Він потрапив в аварію". Ніяких подробиць події головний тренер не повідомив.

Він також уточнив, що польський легіонер "Шахтаря" Маріуш Лєвандовскі також не приїхав до Греції, тому що у нього "такий стан, що він не має можливості навіть літати на літаку".

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