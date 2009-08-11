Володимир Кличко знайшов собі нового суперника?

Сайт Boxingscene.com повідомляє з посиланням на обізнані джерела про те, що чемпіон WBO і IBF в суперважкій вазі Володимир Кличко збирається спочатку провести обов`язковий захист свого титулу WBO проти американця Еді Чемберса, а потім зустрітися з обов`язковим претендентом за версією IBF росіянином Олександром Повєткіним. Нагадаємо, що Повєткін отримав право на титульний бій ще минулого року, проте він одержав травму, і його поєдинок з Кличком, призначений на грудень минулого року, був скасований. У зв`язку з цим багато хто припускав, що саме росіянин стане наступним суперником чемпіона, а потім вже настане черга Чемберса, який завоював позицію обов`язкового претендента лише в липні цього року. Точні причини подібної перестановки обов`язкових захистів не розкриваються, проте, за інформацією одного з цих джерел, WBO, на відміну від IBF, дало чемпіонові менше часу на організацію поєдинку проти обов`язкового претендента. AllBoxing.ru також відзначає, що Олександр Повєткін перед зустріччю з чемпіоном планує провести ще один поєдинок, і з чуток, ініціатором цього є його новий головний тренер Теді Атлас, який почав працювати з російським боксером з початку минулого місяця.