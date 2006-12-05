Олімпіакос - Шахтар: що думають букмекери

Сьогодні донецький "Шахтар" в останньому турі групового раунду Ліги Чемпіонів на виїзді зустрінеться з грецьким "Олімпіакосом". У випадку поразки “Шахтар” вилітає з єврокубків. Нічия дозволить українцям зберегти третє місце в групі і виступати навесні в Кубку УЕФА. Перемога дасть гірникам шанс залишитися в Лізі Чемпіонів, у випадку якщо "Рома" поступиться на своєму полі "Валенсії", яка достроково забезпечила собі перше місце в групі D.

Букмекери William Hill найбільш імовірним результатом матчу вважають перемогу "Олімпіакоса" -1.90, ставки на нічию - 3.40, на перемогу "Шахтаря" - 3.25.