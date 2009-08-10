Жіноча збірна України з футболу вперше зіграє на Євро-2009

Національна жіноча збірна України з футболу вперше у своїй історії змагатиметься за перемогу у фінальній частині чемпіонату Європи 2009 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, матчі турніру проходитимуть з 21 серпня по 10 вересня у Фінляндії.

У фіналі чемпіонату Європи-2009 також візьмуть участь національні жіночі збірні Англії, Данії, Італії, Ісландії, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Росії, Фінляндії, Франції та Швеції.

Суперниками команди України, яка грає у групі «А», будуть національні збірні Данії, Нідерландів та Фінляндії.

Матчі чвертьфіналу чемпіонату відбудуться 3-4 вересня, 6-7 вересня – півфінальні ігри і 10 вересня – вирішальний поєдинок у столиці Фінляндії місті Хельсінкі.