Тимощук не збирається опускати руки
09:38, 10 серпня 2009Спорт
2002
Хорошу форму доводить на кожному тренуванні
Півзахисник Анатолій Тимощук не сумує з приводу висловів головного тренера Луї ван Гаала, який заявив, що не бачить у стартовому складі українського футболіста, якого придбали влітку у "Зеніта".
"У мене позитивний настрій. Я прибув сюди, щоб у міру своїх можливостей допомогти клубу добитися поставлених перед ним цілей. Я доводжу це на кожному тренуванні. Виконую всі свої обов`язки з відповідальністю і самовідданістю. Роблю все, щоб бути в найкращій формі", — цитує Тимощука видання Bild.
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