Тимощук у Баварії отримав шанс
18:33, 09 серпня 2009Спорт
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У команди чималий "лазарет"
У першому турі бундесліги капітан Баварії Марк ван Боммель не зміг дограти матч через травму.
На 80-й хвилині матчу проти Хоффенхайма він мусив поступитися місцем на полі українському новачкові команди Анатолію Тимощуку. Просто зі стадіону голландець попрямував до лікарні на обстеження, і незабаром стане відомо, наскільки серйозним є пошкодження гравця.
За першими прогнозами, мінімум кілька матчів ван Боммель вимушений буде пропустити. Нагадаємо, наставник команди Луї ван Гаал вже повідомив, що воліє бачити в основному складі свого співвітчизника, а не новачка команди Тимощука.
Крім того, в “лазареті” у Баварії наразі перебувають Франк Рібері, Мирослав Клозе і Мартін Демікеліс.
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