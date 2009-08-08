WBC заснувала діамантовий чемпіонський пояс

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Хосе Сулейман на цьому тижні повідомив про заснування його організацією діамантового поясу чемпіона WBC — почесного чемпіонського звання, створеного спеціально для поєдинків між популярними боксерами, що проходять в проміжних вагових категоріях. Діамантовий чемпіонський пояс виглядатиме так само, як звичайний пояс чемпіона WBC, проте буде виготовлятися з використанням золота, 598 діамантів, 196 смарагдів, 6 рубінів і 150 напівкоштовних каменів Swarowski.

На думку Сулеймана, введення такого поясу дозволить підняти інтерес до поєдинків між зірками боксу, в яких часто не розігрується жодних значущих чемпіонських титулів. Першим таким поєдинком може стати бій між Менні Пак`яо і Мігелем Котто. Пак`яо вже підтвердив, що буде радий битися за діамантовий пояс WBC і вдячний Сулейману за цю пропозицію.

AllBoxing.ru