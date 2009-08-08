Результати 4-го туру Чемпіонату України з футболу

"Господарі" сьогодні в ударі

Завершилися суботні матчі 4-го туру Чемпіонату України з футболу. "Господарі" поєдинків сьогодні в ударі (крім одеситів). Динамо - Іллічівець 3:1 (Нінкович 55, 87, Гусєв 62 - Касьян 58) Карпати – Зоря 4:0 (Худоб’як 60, Кузнецов 65, Батіста 78, 92 пен.) Таврія - Кривбас 3:1 (Маркович 9, Монахов 35, Галюза 50 – Мотуз 46) Чорноморець - Оболонь 0:1 (Куценко 42) Нагадаємо, що вчора відбулася одна гра Дніпро - Арсенал 1:1 (Селезньов 30 – Мазілу 62). 4-й тур Чемпіонату завершиться завтра трьома матчами, серед них - донецьке дербі. Шахтар - Металург Д Закарпаття - Металіст Металург З - Ворскла

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