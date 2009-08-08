Результати 4-го туру Чемпіонату України з футболу
20:52, 08 серпня 2009Спорт
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"Господарі" сьогодні в ударі
Завершилися суботні матчі 4-го туру Чемпіонату України з футболу. "Господарі" поєдинків сьогодні в ударі (крім одеситів).
Динамо - Іллічівець 3:1 (Нінкович 55, 87, Гусєв 62 - Касьян 58)
Карпати – Зоря 4:0 (Худоб’як 60, Кузнецов 65, Батіста 78, 92 пен.)
Таврія - Кривбас 3:1 (Маркович 9, Монахов 35, Галюза 50 – Мотуз 46)
Чорноморець - Оболонь 0:1 (Куценко 42)
Нагадаємо, що вчора відбулася одна гра Дніпро - Арсенал 1:1 (Селезньов 30 – Мазілу 62).
4-й тур Чемпіонату завершиться завтра трьома матчами, серед них - донецьке дербі.
Шахтар - Металург Д
Закарпаття - Металіст
Металург З - Ворскла
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