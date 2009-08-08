У суперника Кличка проблеми із зайвою вагою

Як повідомляє англомовний портал Bad Left Hook, 28-річний американець Кріс Арреола, якого 26 вересня цього року чекає поєдинок за титул WBC у суперважкій вазі проти його нинішнього володаря українця Віталія Кличка, має проблеми із зайвою вагою. Як відзначає видання, в даний момент вага Арреоли складає близько 300 фунтів (136 кг), тоді як бойова вага американця в двох останніх боях складала близько 115 кг На доказ цієї інформації наводиться зроблена на мобільний телефон 1 серпня в США фотографія, на якій Арреола присутній на вечері боксу, головним поєдинком якого став чемпіонський бій за титул WBO між Тімоті Бредлі і Нейтом Кемпбеллом, і при цьому виглядає куди огряднішим, ніж кількома місяцями раніше.

AllBoxing.ruнагадує, що напередодні поєдинку проти Кличка представники американця, якого раніше не раз критикували за зайві кілограми, відзначали, що цього разу у їх підопічного подібних проблем не буде.