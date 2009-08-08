Директор Євро-2012 про УЄФА, фінал, трансляційний центр і провокації

Будь-яку неофіційну інформацію з приводу підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року слід сприймати як таку, що не відповідає дійсності і носить відверто провокаційний характер.

Як повідомили УНІАН в інформаційній службі Федерації футболу України, про це заявив директор турніру, керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, коментуючи поширену 6 серпня деякими ЗМІ інформацію стосовно нібито зміни формату Євро-2012.

“Від імені створеного Федерацією футболу України і підпорядкованого УЄФА Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» хочу заявити, що в Україні сьогодні триває активна робота, спрямована на підготовку та проведення турніру в чотирьох українських містах”, - наголосив М.ЛУБКІВСЬКИЙ. В усіх сегментах цієї роботи, додав він, Україна взаємодіє безпосередньо з УЄФА.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ наголосив, що кінцевий формат турніру буде визначено під час засідання Виконкому УЄФА, який відбудеться 10-11 грудня на Мадейрі.

“До прийняття УЄФА згаданого рішення будь-яку неофіційну інформацію з цього приводу слід сприймати як неправдиву”, - сказав директора турніру.

Як повідомляв УНІАН, Європейська футбольна асоціація встановить Міжнародний трансляційний центр (International Broadcasting Center) Чемпіонату Європи з футболу 2012 року у Варшаві. Про це рішення УЄФА поінформувала Польський футбольний союз (PZPN) 5 серпня.

Одне з вітчизняних видань на основі цієї інформації зробило припущення, нібито встановлення трансляційного центру у Варшаві, швидше за все, означає, що Київ втратить право проведення фінального матчу Євро-2012, оскільки переважно трансляційний центр встановлюється у тому місті, де відбувається фінал.

Проте у компанії PL2012, яка координує підготовку Польщі до проведення Євро-2012, з посиланням на інформацію PZPN, зазначили, що рішення УЄФА мотивоване низкою чинників, пов’язаних з більшою доступністю польської столиці до європейських комунікаційних мереж.