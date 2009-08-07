Віце-прем'єр заступився за Ющенка перед УЄФА

Віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК направив лист Генеральному секретарю УЄФА Девіду ТЕЙЛОРУ, у якому запевнив, що вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА на закон про внесення змін до Державного бюджету 2009 року не вплине на фінансування об’єктів Євро-2012.

Текст відповідного листа є у розпорядженні агентства УНІАН.

І.ВАСЮНИК нагадав, що відповідні гарантії були надані у спільному листі Президента В.ЮЩЕНКА, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА і прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, надісланому напередодні 13 травня на ім’я Президента УЄФА.

Віце-прем’єр-міністр стверджує, що Президент України, Кабінет міністрів та Національний банк погодили реальний та діючий механізм фінансування проектів, пов`язаних з Євро-2012. “Даний механізм забезпечує вчасне і стабільне фінансування всіх об`єктів до Євро-2012, включаючи автодороги”, - підкреслив І.ВАСЮНИК.

Віце-прем’єр також запевнив, що на сьогодні уряд має у розпорядженні необхідні 600 млн. євро, які передбачені на підготовку до турніру у 2009 році згідно з Державною цільовою програмою, з яких близько 200 млн. євро буде спрямовано на будівництво та реконструкцію автодоріг.

“Принагідно хочу зауважити, що ситуація з накладенням вето на законопроект щодо фінансування Євро-2012 не містить загрози для належного фінансування підготовки до турніру. Вибір тієї чи іншої схеми фінансування проектів підготовки до Євро-2012 є внутрішньою справою України і не повинен викликати стурбованості в УЄФА”, - зазначив І.ВАСЮНИК.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ поінформував, що В.ЮЩЕНКО ветував закон про внесення змін до державного бюджету, яким передбачалося підвищення перерахування Національним банком у держбюджет на 9,8 млрд. грн. з використанням цих коштів на фінансування підготовки до Євро-2012. Закон парламент ухвалив 1 липня.

Прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО 4 серпня виступила із заявою, у якій звинуватила Президента В.ЮЩЕНКА у намірі зірвати підготовку України до проведення Євро-2012 у зв’язку з ветуванням закону про виділення коштів на підготовку до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Водночас Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що парламент подолає вето Президента на цей закон.

“Віктор ЮЩЕНКО наклав вето на закон, який передбачає виділення майже 10 мільярдів гривень на підготовку до Євро-2012. Закон був ухвалений в Раді майже 400 голосами за консолідованої підтримки коаліції та опозиції. Я із сумом констатую: протидія глави держави проведенню Євро-2012 носить жорстокий по відношенню до України характер, і виникає підозра, що зрив чемпіонату для Віктора ЮЩЕНКА став основною і дуже нечесною технологією у боротьбі зі мною як з опонентом на майбутніх президентських виборах”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.