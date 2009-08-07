Веломарафон «Європейськими стежками Бандери» не пустили до Польщі

Прикордонна служба Польщі не пропустила на польську територію учасників веломарафону «Європейськими стежками Степана Бандери», які сьогодні намагались перетнути кордон через пункт пропуску «Шегині-Медика» (Львівська область).

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова правління благодійного фонду «Еко-милосердя» та організатор марафону Павло САВЧУК.

Він відзначив, що польський кордон планували перетнути 4 дорослих учасників веломарафону, які прибули у пункт пропуску близько 12-ї години дня.

П.САВЧУК пояснив відсутність дітей, що брали участь у веломарафоні від його початку 1 серпня, занепокоєнням батьків через протести «кресових» організацій та небажанням наражати їх на можливий ризик («кресові» організації об’єднують поляків, що жили до завершення Другої світової війни на території нинішньої Західної України, яку в Польщі називають «Східними Кресами» - УНІАН).

За словами організатора веломарафону, працівники польської прикордонної служби під час паспортного контролю заявили про неправомірне отримання учасниками веломарафону віз.

П.САВЧУК повідомив, що усі четверо українців мали шенгенські «спортивні» візи, отримані для участі у велозаходах на території Польщі (один з цих заходів відбувся у липні). «Мали дійсну візу до кінця серпня, тому не робили нову», - пояснив він.

За словами П.САВЧУКА, польські прикордонники затримали учасників веломарафону і лише близько 16-ї години видали офіційний документ про відмову в’їзду до Польщі, після чого вони змогли повернутись в Україну.

Крім цього, прикордонна служба анулювала їхні візи.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Томаш СЕМОНЯК на прес-конференції у Варшаві підтвердив, що українцям відмовлено у в’їзді до Польщі через те, що вони неправомірно отримали візи.

«Заявки на видачу віз не відповідали справжній цілі перебування велосипедистів у Польщі», - сказав він, запевнивши, що рішення про відмову в’їзду відповідає польському і європейському законодавству.

Т.СЕМОНЯК повідомив, що міністр внутрішніх справ Польщі Гжегож СХЕТИНА у ніч на п’ятницю розмовляв з міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ, якому повідомив про можливу відмову в’їзду учасникам веломарафону.

За даними польської сторони, Ю.ЛУЦЕНКО з розумінням поставився до цієї ситуації.

Як повідомляв УНІАН, 12 учасників веломарафону, серед яких було 9 дітей, планували подолати близько 2 тисяч кілометрів територією України, Польщі, Словаччини, Австрії та Німеччини, пропагуючи здоровий спосіб життя та відзначаючи 100-річчя від дня народження Степана Бандери.

Цього тижня проти в’їзду учасників веломарафону до Польщі виступили польські «кресові» організації.

Вони звернулись до міністра внутрішних справ та міністра закордонних справ Польщі з вимогою заборонити в’їзд учасників веломарафону через те, що він, за їхніми словами, «пропагує фашизм, антисемітизм та антиполонізм».

Польське МЗС відзначило відсутність правових підстав для відмови видачі віз учасникам веломарафону і висловило сподівання, що вони під час перебування у Польщі будуть з повагою ставитись до польської історії.