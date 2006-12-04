Шейхи купують “Ліверпуль”

Один з найіменитіших футбольних клубів Англії "Ліверпуль" до кінця 2006 року може бути проданий групі компаній Dubai International Capital (DIC), що базується в Дубаї (Об`єднані Арабські Емірати). Сума очікуваної угоди становитиме 450 мільйонів фунтів стерлінгів (890 мільйонів доларів США).

Як повідомляє AFP, нинішнє керівництво команди на чолі з головою ради директорів Девідом Мурсом вже дало дозвіл представникам DIC провести фінансову ревізію клубу. Якщо операція відбудеться, арабська компанія стане власником 51 відсотка акцій "Ліверпуля".

Велика частина коштів (250 мільйонів фунтів), які DIC планує інвестувати в розвиток клубу, буде вкладена в будівництво нового стадіону. Ще 80 мільйонів підуть на покриття поточних боргів "Ліверпуля", який може стати ще одною з провідних англійських команд, які мають іноземного власника (наразі такими є "Манчестер Юнайтед" і "Челсі").

Останні роки керівництво "Ліверпуля" намагалося домовитися з кількома іноземними інвесторами, але угоди з різних причин укладені не були. Група компаній DIC входить до державної бізнес-структури ОАЕ Dubai Holdings.

Лента.ру