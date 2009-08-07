УЄФА передумала встановлювати трансляційний центр Євро-2012 у Києві

11:45, 07 серпня 2009
Спорт
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Тривожний сигнал?

УЄФА встановить Міжнародний трансляційний центр (International Broadcasting Center) Чемпіонату Європи з футболу 2012 року у Варшаві.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Федерації футболу Польщі (PZPN) Якуб КВЯТКОВСЬКИЙ.

Він не уточнив, коли УЄФА було прийнято це рішення, зауваживши, що Європейська футбольна асоціація поінформувала про це PZPN 5 серпня.

Я.КВЯТКОВСЬКИЙ відмовився коментувати рішення про обрання Варшави місцем розташування трансляційного центру. «Більше не можу нічого сказати на виразне прохання УЄФА», - додав він.

Як відомо, газета «Коммерсант-Украина» повідомила у сьогоднішньому номері, що встановлення трансляційного центру у Варшаві, швидше за все, означає, що Київ втратить право проведення фінального матчу Євро-2012, оскільки переважно трансляційний центр встановлюється у тому місті, де відбувається фінал.

Компанія PL2012, яка координує підготовку Польщі до проведення Євро-2012, повідомила з посиланням на інформацію PZPN, що рішення УЄФА про встановлення трансляційного центру у Варшаві, а не у Києві, як планувалось раніше, було прийнято після «детального аналізу».

На перенесення центру до Варшави вплинуло, серед іншого, розташування у центрі Європи, а це коротший час подорожі, краще авіасполучення з іншими країнами та кращі можливості влаштування, у тому числі краща готельна база та нижчі ставки за ніч, відзначено у повідомленні, розміщеному на веб-сайті PL2012.

Крім цього, у Варшаві краща технічна інфраструктура, необхідна для функціонування центру, додаткова інфраструктура (буфети, туалети, склади, паркінги, територія для сателітарних антен), ресторани, супермаркети, аптеки, лікарні і громадський транспорт.

УЄФА також звертає увагу, що до Польщі як члена Євросоюзу буде легше транспортувати необхідне трансляційне обладнання, ніж до України.

 

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