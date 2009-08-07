Суркіс все ще чекає Шеву

Президент Динамо Ігор Суркіс запустив черговий виток історії про можливе повернення Андрія Шевченка в Динамо.

Він як і раніше розраховує на те, що до закриття літнього трансферного вікна форвард Челсі Андрій Шевченко повернеться в клуб, у якому починав свою професійну кар`єру.

"Маю намір знову поговорити з Шевченком на початку майбутнього тижня в Конча-Заспі, куди він приїде перед контрольним матчем збірної України з Туреччиною, - сказав вчора Суркіс "Спорт-Экспрессу в Украине". - Але я розумію, що якщо Карло Анчелотті розраховуватиме на Андрія, той, з урахуванням багатьох обставин, включаючи фінансові, залишиться в Челсі".

Football.ua