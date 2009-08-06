Металіст і Металург виграли матчі в Лізі Європи

22:47, 06 серпня 2009
Спорт
2035

З сухим рахунком

Обидві українські команди, які виступають у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи: харківський Металіст і донецький Металург виграли свої матчі-відповіді.

Металіст - Рієка 2:0 (Папа Гуйє 12, Олійник 60). Перший матч - 2:1

Інтерблок - Металург Д 0:3 (Мхітарян 67, Мгуні 73, Димитров 85 пен.). Перший матч 0:2.

На цю хвилину також закінчилися матчі

Галатасарай – Маккабі Нетанія 6:0 (4:1)

АПОП Кіранас – Рапід Відень 2:2 (1:2)

Оденсе – Работнічкі 3:0 (4:3)

Бреда – Полонія Варшава 3:1 (1:0)

Гонвед – Фенербахче 1:1 (1:5)

Карабах – Хонка 2:1 (1:0)

Лахті – Брюгге 1:1 (2:3)

Легія Варшава – Брьоннбю 2:2 (1:1)

Сігма – Абердин 3:0 (5:1)

Хапоель Тель-Авив – Гьотеборг 1:1 (3:1)

Черно море – ПСВ Ейндховен 0:1 (0:1)

Ельфсборг – Спортинг Брага 2:0 (2:1)

Базель – КР Рейкьявик 3:1 (2:2)

Янг Бойз – Атлетик Більбао 1:2 (1:0)

Аустрія Відень – Войводина 4:2 (1:1)

Штурм – Петровац 5:0 (2:1)

Деррі Сіті – ЦСКА Софія 1:1 (0:1)

Крила Рад – Сент-Патрікс 3:2 (0:1)

Лілль – Севойно 2:0 (2:0)

Славен – Тромсе 0:2 (1:2)

Лех – Фредрікстад 1:2 (6:1)

Слован Ліберець – Вадуц 2:0 (1:0)

Кошице – Славія Сараєво 3:1 (2:0)

Омонія – Васлуй 1:1 (0:2)

 

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