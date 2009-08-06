Металіст і Металург виграли матчі в Лізі Європи
З сухим рахунком
Обидві українські команди, які виступають у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи: харківський Металіст і донецький Металург виграли свої матчі-відповіді.
Металіст - Рієка 2:0 (Папа Гуйє 12, Олійник 60). Перший матч - 2:1
Інтерблок - Металург Д 0:3 (Мхітарян 67, Мгуні 73, Димитров 85 пен.). Перший матч 0:2.
На цю хвилину також закінчилися матчі
Галатасарай – Маккабі Нетанія 6:0 (4:1)
АПОП Кіранас – Рапід Відень 2:2 (1:2)
Оденсе – Работнічкі 3:0 (4:3)
Бреда – Полонія Варшава 3:1 (1:0)
Гонвед – Фенербахче 1:1 (1:5)
Карабах – Хонка 2:1 (1:0)
Лахті – Брюгге 1:1 (2:3)
Легія Варшава – Брьоннбю 2:2 (1:1)
Сігма – Абердин 3:0 (5:1)
Хапоель Тель-Авив – Гьотеборг 1:1 (3:1)
Черно море – ПСВ Ейндховен 0:1 (0:1)
Ельфсборг – Спортинг Брага 2:0 (2:1)
Базель – КР Рейкьявик 3:1 (2:2)
Янг Бойз – Атлетик Більбао 1:2 (1:0)
Аустрія Відень – Войводина 4:2 (1:1)
Штурм – Петровац 5:0 (2:1)
Деррі Сіті – ЦСКА Софія 1:1 (0:1)
Крила Рад – Сент-Патрікс 3:2 (0:1)
Лілль – Севойно 2:0 (2:0)
Славен – Тромсе 0:2 (1:2)
Лех – Фредрікстад 1:2 (6:1)
Слован Ліберець – Вадуц 2:0 (1:0)
Кошице – Славія Сараєво 3:1 (2:0)
Омонія – Васлуй 1:1 (0:2)