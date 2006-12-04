Шевченко Мілану вже не потрібен

Італійський "Мілан" не потребує нападаючого лондонського "Челсі" Андрія Шевченка. Про це заявив віце-президент "Мілану" Адріано Галліані, передає AFP. За словами керівника міланського клубу, в команді вже чотири форварди, яких постійно підтримує атакуючий півзахисник Кака.

"Ми продали Шевченка тільки тому, що він сам вирішив покинути "Мілан", - сказав Галліані. – Неможливо, щоби "Челсі", вклавши в гравця 45 мільйонів євро, вирішив з ним розлучитися вже через півроку. Єдина лінія клубу, яка потребує посилення нинішньою зимою – це оборона".

Нагадаємо, що Шевченко, який прийшов до "Мілану" в 1999 році, покинув італійський клуб перед початком ЧС-2006 в Німеччині. У складі "Челсі" з початку нинішнього сезону він забив тільки чотири голи в різних турнірах. "Мілан" без Шевченка також грає невдало, в чотирнадцяти матчах серії А забивши тільки чотирнадцять м`ячів.

Наприкінці листопада Gazzetta dello Sport повідомляла, що міланський клуб як і раніше має намір повернути свого колишнього гравця. Щоправда, тоді йшлося про те, що Шевченко, ймовірно, гратиме в «Мілані» як «орендований» футболіст, тобто клуб планував лише виплачувати зарплату гравця.

За матеріалами Лента.ру