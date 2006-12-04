Дієго Марадона влаштував п`яний скандал у Москві

Візит легенди футболу Дієго Марадони до Москви закінчився грандіозним скандалом. У столиці аргентинець багато пив, програвся в казино і навіть помочився на джип, повідомляє газета "Твій день".

Чемпіон світу 1986 року спеціально прилетів до російської столиці, щоб підтримати співвітчизників у фіналі Кубка Девіса. Зупинився легендарний футболіст у чотиризірковому готелі "Орлёнок", що на Воробйових горах, на дев`ятнадцятому поверсі в двокімнатному номері люкс.

Перша ніч пішла у зірки на акліматизацію, зате наступний день він провів вельми активно. Увечері після повернення з "Олімпійського" компанія розмістилася в ресторані Bonjour Cafe, де Марадона замовив для всіх друзів російські страви, кілька пляшок елітного шампанського і пляшку російської горілки.

Поки аргентинець пив тільки ігристий напій, він поводився цілком пристойно, але варто було йому скуштувати дві чарки горілки, як він швидко захмелів і почав знайомитися з усіма відвідувачами ресторану із словами: "Привіт, аміго! Я Дієго Марадона". Коли п`яний футболіст підійшов до симпатичної брюнетки і, привітавшись, поцілував їй руку, з-за столу підхопилася дружина футболіста Маріела і спробувала відвести його назад. Але Марадона вилаявся і жестом показав, щоб вона залишила його в спокої.

За пару годин Дієго рушив з друзями до казино De Paris, що розташоване на першому поверсі готелю. За рулеткою зірка замовила собі ще шампанського і зробила ставки. Спустошуючи під час гри келих за келихом, Марадона вже був у неконтрольованому стані і ледь стояв на ногах. Брат Дієго зміг умовити його піти спати в номер, але футболіст за деякий час знову повернувся за ігровий стіл.

Наступний день Дієго вирішив присвятити спортові і більше чотирьох годин грав у боулінг в компанії дружини і друзів. Проте й цього разу він не утримався і знову перебрав з алкоголем. Наслідком цього став програш за рулеткою кількох тисяч доларів.

Після закінчення чергового тенісного вечора Марадона з товаришами не поспішали виїжджати до готелю. Вони обійшли по колу спорткомплекс, вимахуючи прапорами і співаючи національні пісні. Гості не користувалися послугами охоронців, тому на Дієго одразу накинулися мисливці за автографами. Протягом півгодини, поки він гуляв, настрій колишнього футболіста кілька разів змінювався від благодушно-розслабленого до розлюченого. Він то тис руки шанувальникам і позував перед фотокамерами, то нецензурно лаявся і відштовхував протягнуті до нього блокноти. Нагадаємо, що чотири роки тому футболіст отримав умовний тюремний строк за стрільбу по людях. Тоді, побачивши перед своїм будинком юрму, він узявся за пневматичну рушницю: четверо журналістів дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Наступного дня аргентинські тенісисти зазнала поразки, тому Дієго Марадона був не в кращому гуморі. Цього разу він вийшов зі спорткомплексу у супроводі чотирьох охоронців. Після півгодинної фотосесії біля автобуса і роздачі автографів футболіст зробив антигромадський вчинок. На автостоянці біля входу в "Олімпійський" Марадона сховався за стовп і помочився на чужу машину, після чого спокійно зайняв своє місце в автобусі.

Дорогою до готелю водій зробив невелику зупинку на Пушкінській площі. Всі пасажири, крім Марадони, рушили на прогулянку вздовж Тверської. Тим часом до автобусу вдалося проникнути вуличним торговцям. Вони запропонували заокеанській зірці нехитрі сувеніри - новорічні прикраси. Легенда аргентинського футболу довідався про ціни, але купувати нічого не став, заявивши, що це дуже дорого.

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