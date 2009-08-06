Луческу: напевно, боротьбу ми все-таки програли

На післяматчевій прес-конференції головний тренер «Шахтаря» Мірча Луческу проаналізував поєдинок з «Тімішоарою» (0:0 і донеччани залишають Лігу чемпіонів) і відповів на запитання журналістів.

"Почну з того, що привітаю «Тімішоару» з виходом до наступної стадії Ліги чемпіонів. Також хотів би привітати тренера, який за короткий строк зумів створити команду, здатну добиватися результату в першій і в другій іграх. Напевно, на цьому рівні більше означає самовіддача, а не техніка, яку так і не змогли показати наші бразильці. Тому компоненти суперника перевищили наші", - сказав Луческу.

На думку тренера результат двухраундового поєдинку потрібно було вирішувати ще в Донецьку, де команда "створила дуже багато моментів". Сьогодні цих моментів було набагато менше.

Луческу відзначив: "Зараз нам потрібно якнайшвидше зробити висновки з цих двох ігор з «Тімішоарою» і до матчів Ліги Європи підготуватися зовсім по-іншому. «Тімішоарі» я побажаю всього доброго і успіхів. По правді скажу, не минулася дарма та самовіддача, яку вони показали в іграх з нами".

На запитання, чому команда не віддавалася на полі в першому таймі так само, як в другому, тренер «Шахтаря» сказав: "Те ж саме питання я поставив хлопцям у перерві".

Луческу також поскаржився на якість газону на стадіоні: "Перед грою я розмовляв з Сабеу. Я сказав йому, що їм потрібно щось робити з полем, тому як воно не придатне для того, щоб грати на нім швидко. Футболістам доводилося робити набагато більше торкань, щоб обробити м`яч. Плюс до цього наші бразильці, за виключенням, можливо, Ілсіньйо, не завжди ставили жорстко ногу там, де це потрібно було робити. Напевно, боротьбу ми все-таки програли".

Прес-служба ФК "Шахтар"