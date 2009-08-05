Шахтар і Тимішоара знову зіграли внічию

Закінчився матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і командою "Тімішоара" з Румунії.

Тимішоара – Шахтар 0:0. Перший матч – 2:2

Маючи перевагу голів на чужому полі, румунська команда грала на нічию і зривала спроби ефективно пробити по воротах, а на останньому рубежі надійно зіграв воротар.

Таким чином Шахтар не проходить в наступний раунд Ліги Чемпіонів і гратиме в стикових матчах Ліги Європи. Жеребкування в п`ятницю.

Нагадаємо, що вчора грали Панатінаїкос – Спарта Прага 3:0 (Перший матч 1:3)

Сивасспор – Андерлехт 3:1 (0:5)

Маккабі Хайфа – Актобе 4:3 (0:0)

Твенте – Спортинг Ліссабон 1:1 (0:0)

Динамо Загреб – Ред Булл 1:2 (1:1).

Сьогодні закінчилися матчі БАТЕ - Вентспілс 2:1. Перший матч 0:1

Динамо Москва - Селтік 0:2 (1:0).

Левські – Баки 2:0 (0:0)

Марібор – Цюріх 0:3 (3:2).

Дебрецен – Левадія 1:0 (1:0)

Славія Прага – Шериф 1:1 (0:0)

Олімпіакос Пірей – Слован Братислава 2:0 (2:0)

Партизан – АПОЕЛ 1:0 (0:2)

Стабек – Копенгаген 0:0 (1:3)

Команди, виділені темним, проходять в наступний раунд Ліги Чемпіонів.