Шахтар і Тимішоара знову зіграли внічию
Донеччани переходять у Лігу Європи
Закінчився матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і командою "Тімішоара" з Румунії.
Тимішоара – Шахтар 0:0. Перший матч – 2:2
Маючи перевагу голів на чужому полі, румунська команда грала на нічию і зривала спроби ефективно пробити по воротах, а на останньому рубежі надійно зіграв воротар.
Таким чином Шахтар не проходить в наступний раунд Ліги Чемпіонів і гратиме в стикових матчах Ліги Європи. Жеребкування в п`ятницю.
Нагадаємо, що вчора грали Панатінаїкос – Спарта Прага 3:0 (Перший матч 1:3)
Сивасспор – Андерлехт 3:1 (0:5)
Маккабі Хайфа – Актобе 4:3 (0:0)
Твенте – Спортинг Ліссабон 1:1 (0:0)
Динамо Загреб – Ред Булл 1:2 (1:1).
Сьогодні закінчилися матчі БАТЕ - Вентспілс 2:1. Перший матч 0:1
Динамо Москва - Селтік 0:2 (1:0).
Левські – Баки 2:0 (0:0)
Марібор – Цюріх 0:3 (3:2).
Дебрецен – Левадія 1:0 (1:0)
Славія Прага – Шериф 1:1 (0:0)
Олімпіакос Пірей – Слован Братислава 2:0 (2:0)
Партизан – АПОЕЛ 1:0 (0:2)
Стабек – Копенгаген 0:0 (1:3)
Команди, виділені темним, проходять в наступний раунд Ліги Чемпіонів.