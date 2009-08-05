У ФФУ кажуть, що українська Прем'єр-ліга може померти вже 11 серпня
11:47, 05 серпня 2009Спорт
1558
Строженко про причини
|Сергій СТОРОЖЕНКО
За словами С.СТОРОЖЕНКА, причиною цьому може стати неузгодженість положень статуту Прем`єр-ліги.
"Ми дали дуже лояльні вимоги - за 30 днів приведіть свій Статут у порядок. Як може бути в першому пункті Статуту записано, що Прем`єр-ліга - неприбуткова громадська організація, а в 7-му, що УПЛ створюється з метою отримання прибутку?! У виконкомі вже склалися досить певні настрої, і я можу сказати, що якщо до 10 серпня нічого не буде зроблено, Прем`єр-ліга може бути ліквідована", - заявив віце-президент ФФУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter