У ФФУ кажуть, що українська Прем'єр-ліга може померти вже 11 серпня

Віце-президент Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО не виключає, що 11 серпня виконком Федерації може ліквідувати об`єднання професійних футбольних клубів України «Прем`єр-ліга», передає ІА "МІСТ-Харків".

За словами С.СТОРОЖЕНКА, причиною цьому може стати неузгодженість положень статуту Прем`єр-ліги.

"Ми дали дуже лояльні вимоги - за 30 днів приведіть свій Статут у порядок. Як може бути в першому пункті Статуту записано, що Прем`єр-ліга - неприбуткова громадська організація, а в 7-му, що УПЛ створюється з метою отримання прибутку?! У виконкомі вже склалися досить певні настрої, і я можу сказати, що якщо до 10 серпня нічого не буде зроблено, Прем`єр-ліга може бути ліквідована", - заявив віце-президент ФФУ.