UKRAINE Open - заявка на проведення світових чемпіонатів

14-16 серпня в Дніпропетровську відбудеться відкритий чемпіонат України з воднолижного спорту UKRAINE Open.

Як повідомили УНІАН у прес-службі чемпіонату, такого рівня й масштабу захід в Україні проводиться вперше. У відкритому чемпіонаті України візьмуть участь воднолижники із США, Канади, Нової Зеландії, Великої Британії, Франції, Австрії, Польщі, Словаччини, Росії, Білорусі - всього близько 60 спортсменів.

Серед них «зірки» воднолижного спорту, які займають перші позиції в світовому рейтингу: Джарет ЛЕВЕЛЛІН (Jaret Llewellyn), Канада; Скот ЕЛЛІС (Scot Ellis), США; Кайл ІД (Kyle Eade), Нова Зеландія; Ніколя ЛЕФОРЕСТЬЄ (Nikolas Lefiorestier), Франція; Алекс ЛАУРЕТАНО (Alex Lauretano), США; «нічний кошмар» усіх воднолижників світу Фреді КРЮГЕР (Freddy Krueger), США та ін. Разом із зірками в змаганні візьмуть участь і юніори. Турнір проходитиме в трьох категоріях: спецефекти (фігурне катання), слалом і стрибки (трамплін).

Головним суддею чемпіонату UKRAINE Open виступить голова Світової федерації воднолижного спорту Куно РІЧАРД. Крім того, суддівські функції в ході змагань виконуватимуть кваліфіковані судді з Італії, Білорусі, Словаччини, Франції, Австрії. Коментувати всі події Чемпіонату буде Марина ОМЕЛЬЯНЧИК, 26-разова чемпіонка з фігурного катання на водних лижах, чий рекорд залишався неперевершеним до минулого року.

Організатори турніру відзначають, що UKRAINE Open – це заявка на подальше проведення в Україні світових чемпіонатів із водних лиж.

«Ми впевнені, що така яскрава спортивна подія, як відкритий чемпіонат із воднолижного спорту відкриє нову сторінку в розвитку цього виду спорту в нашій країні, поверне Дніпропетровську заслужений статус "воднолижної столиці" України, подарує дніпропетровцям і гостям міста видовищне спортивне свято», - зазначив директор воднолижного клубу "Sentosa" Андрій МИХАЙЛИЧЕНКО. На його думку, «запорука цього – «зоряний склад» учасників і суддів, прекрасна технічна й організаційна база клубу «Sentosa», який виступає організатором чемпіонату, а також ентузіазм у своїй справі провідних дніпропетровських спортсменів-воднолижників, які виступили з ініціативою проведення цих змагань». А.Михайличенко висловив упевненість в успіху чемпіонату. «Ми вже наступного року плануємо організувати в Дніпропетровську юнацький Чемпіонат Європи з водних лиж», - додав він.