Результати матчів Ліги Чемпіонів

5 серпня - грає Шахтар

Закінчилися сьогоднішні ігри третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів Панатінаїкос – Спарта Прага 3:0 (Перший матч 1:3) Сивасспор – Андерлехт 3:1 (0:5) Маккабі Хайфа – Актобе 4:3 (0:0) Твенте – Спортинг Ліссабон 1:1 (0:0) Динамо Загреб – Ред Булл 1:2 (1:1). 5 серпня буде зіграно решту матчів раунду, серед яких гра в Румунії місцевої Тімішоари та донецького Шахтаря (перший матч 2:2), а також: Олімпіакос Пірей – Слован Братислава (Перший матч 2:0) Партизан – АПОЕЛ (0:2) Стабек – Копенгаген (1:3) Левскі – Баки (0:0) Марибор – Цюрих (3:2) Дебрецен – Левадія (1:0) Динамо Москва – Селтік (1:0) Славія Прага – Шериф (0:0) БАТЕ – Вентспілс (0:1)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter