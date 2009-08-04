Донеччина одержала від УЄФА бонус в 40 тис. євро

Донеччина за масове відвідування ігор у фінальному турі чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 19 років (Євро-2009) одержала від УЄФА бонус у розмірі 40 тис. євро на розвиток дитячого футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

«Ми забезпечили порядок, і були відповідно до правил і рамок УЄФА витримані всі стандарти, які були потрібні», - пояснив мер.

При цьому він додав, що Донецька область набула неоцінимого досвіду проведення масових футбольних змагань і гідно витримала цей іспит.

«Ми перевірили роботу наших організаторів, роботу волонтерів. Робота показала, що нічого страшного немає. Ті, кого підготували для волонтерського руху, студенти, повністю впоралися з поставленими завданнями, - зазначив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО. - Безумовно, надзадачу вирішили спортсмени збірної України, ставши чемпіонами і завоювавши золоті медалі».

«Я думаю, що Євро-2009 можна віднести до чергового, дуже корисного етапу підготовки міста до Євро-2012», - додав мер Донецька.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу серед юнаків до 19 років проходив з 21 липня по 2 серпня 2009 року в українських містах Донецьк і Маріуполь.

2 серпня у фінальному матчі європейської першості збірна України перемогла збірну Англії з рахунком 2:0.

Це перша в історії перемога на європейській першості юнацької збірної України з футболу.